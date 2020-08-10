Школьных учителей переаттестуют по способностям

В сентябре 2021 года в российских школах начнется внедрение новой системы аттестации учителей, а также новых должностей и квалификационных категорий. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Российской газете». В школах появятся учитель-методист и учитель-наставник.

Как напомнил «Политике Сегодня» заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург, эксперимент стартовал еще в 2013 году.

«Работа эта не вчера началась, еще при министре Ливанове [Дмитрий Ливанов — министр образования и науки РФ с 2012 года по 2016, – прим. ред.]. Это нельзя внедрить немедленно. Эта линия развивается. Поэтому мы проводим апробацию с 2013 года. Уже внедрили в 23 регионах», — рассказал он.

Ямбург пояснил, что новая аттестация призвана обеспечить профессиональное развитие педагогов и выявить их сильные качества.

«Можно быть весьма средним учителем, но блестящим организатором. А можно быть прекрасным учителем и развалить школу в течение полугода. Поэтому речь идет о том, чтобы стимулировать профессиональный рост учителей и поднять престиж его работы», — объяснил педагог.

Повысив престиж профессии учителя, школы рассчитывают привлечь молодых специалистов, чьи навыки не востребованы в полной мере «из-за особенностей бюрократической системы», заметил собеседник ПС. Запрос на молодую кровь обусловлен и требованием времени: педагоги-методисты в возрасте от 25 до 30 лет должны не только владеть профильным предметом, но и знать детскую психологию, дефектологию, а также особенности детского развития. Так ребенок получит необходимые знания, не испытывая дискомфорта.

«Все дети разные, есть много с задержкой в развитии, такой учитель будет учитывать все эти особенности и составлять программу обучения», — объяснил профессор.

Что касается упомянутых министром учителей-наставников, то по словам Евгения Ямбурга в будущем они могут заменить традиционных завучей.

«Помочь обучаться таким детям можно только коллективно, команда должна работать. И дефектолог, и психолог, и педагог дополнительного образования. Вот он образует команду, он фактически завуч школы», — объяснил эксперт.

Пройти аттестацию сможет любой педагог, уточнил Ямбург. И для этого не понадобится сдача тестов или экзаменов.

«Такая аттестация добровольная. Никакие звания отбираться не будут, если педагог не пройдет аттестацию. Есть определенные тезисы, которые они будут проходить. Не тонны бумаг, которые сейчас надо сдать часто, или тестирование. Например, они будут снимать и присылать по смартфону уроки, которые провели. И профессионал уже поймет, чем владеет учитель, а чем нет», — объяснил он.

При этом оценивать учителей будут более опытные коллеги.

«Их будут оценивать профессионалы. Потому что, когда сами учителя оценивают тех, кто сам стоит у учительского стола – это одна история, а когда чиновники — другая», — добавил Ямбург.

Необходимое количество новых должностей в образовательном учреждении будет устанавливаться в зависимости от того, в каком регионе находится школа и сколько детей в ней обучается. Как объяснил эксперт, в небольших школах будет достаточно одного учителя-наставника и учителя-методиста.