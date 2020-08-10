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13:15   10 Августа 2020
Политика

Глава Белоруссии уверен, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию

Глава Белоруссии уверен, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники протестов этой ночью собирались штурмовать его резиденцию в Минске.

Он считает, что беспорядки в стране организовали извне, и Чехия имеет к ним отношение.

Вчера в Белоруссии проходил основной день голосования по выбору президента республики. По предварительным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. Лидер оппозиционного блока Светлана Тихановская получила 9,90% голосов избирателей.

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Автор: Руслан Неглинный
#выборы #минск #лукашенко

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