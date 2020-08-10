Глава Белоруссии уверен, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники протестов этой ночью собирались штурмовать его резиденцию в Минске.

Он считает, что беспорядки в стране организовали извне, и Чехия имеет к ним отношение.

Вчера в Белоруссии проходил основной день голосования по выбору президента республики. По предварительным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. Лидер оппозиционного блока Светлана Тихановская получила 9,90% голосов избирателей.