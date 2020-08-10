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Маас и Лавров могут обсудить выборы в Белоруссии
12:59   10 Августа 2020
Политика

Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии организовали извне

Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии организовали извне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в стране организовали извне. Он уверен, что Чехия имеет к ним отношение.

"Одна из линий кукловодов — Чехия", — сообщил белорусский лидер.

Организаторы протестов отправили до 300 человек в южные районы республики, где в одном из городов пытались захватить органы власти, уточнил Лукашенко.

Вчера в Белоруссии прошел основной день голосования президентских выборов. По предварительным данным, Лукашенко набрал более 80% голосов, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. За лидера оппозиционного блока Светлану Тихановскую отдали голоса 9,90% избирателей.

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Автор: Борис Нестеров
#выборы #белоруссия #лукашенко

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