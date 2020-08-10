Ученый спрогнозировал сроки российской экспедиции на Марс

Глава компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил существование внеземных форм жизни. По его словам, в огромной вселенной найдутся места, в которых существуют отличные от человека живые организмы.

«Я уверен, что она [внеземная жизнь] должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение тех условий, которые были созданы и на нашей планете», — сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» добавил, что важнейшая задача человечества – это поиски внеземной жизни в космическом пространстве. Общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов согласился с Рогозиным и обратил внимание, что отсутствие контактов с инопланетными формами существования не должны беспокоить обитателей планеты Земля.

«Вселенная огромна, вероятность существования инопланетной жизни далеко не нулевая. Другое дело, что мы пока не встречались с этими существами или организмами. Напрягать это не должно. Просто нужно развивать космонавтику, двигаться дальше и тогда мы обязательно встретимся. Я очень на это надеюсь. Кроме того, на уровне бактерий инопланетную жизнь мы уже нашли на Марсе», — сообщил эксперт.

В 2018 году Международная группа ученых из США, Франции и Мексики сообщила о важной находке: в образцах грунта с Красной планеты ученые отыскали следы органических соединений — тиофенов. Их аналоги существуют и на Земле и используются для производства лекарств. Однако на Марсе они могли возникнуть в результате взаимодействия бактерий.

Эксперты журнала Astrobiology в своей статье уже обращали внимание, что деятельность микроорганизмов, которые существовали около трех миллиардов лет назад, могла привести к возникновению тиофенов. Цуканов объяснил, что это можно расценивать как доказательство существования внеземных форм жизни на Марсе.

Красная планета беспокоит не только западных исследователей микроорганизмов. Дмитрий Рогозин заявил, что Россия сможет отправить экспедицию на Марс в течение восьми-десяти лет, усовершенствовав за это время необходимые технические мощности. Впрочем, без оговорки не обошлось:

«Вопрос только в том, что это будет действительно очень дорого. И если страна готова будет профинансировать эту программу, и если нация скажет, что это нужно, то специалисты "Роскосмоса" обеспечат, я вам гарантирую, эту программу».

Цуканов напомнил про космическую программу освоения Марса, которая существовала в Советском Союзе. Она стартовала в 1960-м году. После ряда исследовательских полетов межпланетных станций «Марс» ученые СССР планировали отправить на планету пилотируемые корабли, однако программа так и не была завершена.

«Тогда была плановая экономика, огромное количество предприятий работали над осуществлением этой программы. Сейчас ситуация немного другая. Я надеюсь, что Рогозин знает, о чем говорит. Но все же в ближайшие десять лет я бы на освоение Марса не рассчитывал», — посетовал специалист.

Глава «Роскосмоса» также полагает, что помимо поисков внеземной жизни на других небесных телах космонавты должны помнить о безопасности родной планеты. Ученым следует выявлять угрозу столкновения Земли с астероидами и прочими космическими объектами на ранних стадиях.