Белоруссия достигнет новых вершин: в "Патриоте" поздравили Лукашенко

Выборы президента Республики Беларусь завершились победой Александра Лукашенко. Поздравление белорусскому лидеру направила российская Медиагруппа "Патриот".

Открытое письмо опубликовал ФАН. Совет Медиагруппы обратил внимание, что под управлением Лукашенко Белоруссия смогла подняться с самого низа в 1990-е годы и закрепить свои позиции в XXI веке, достигнув новых вершин. Сегодня республика выступает в качестве примера для большинства стран Европы.

"В отличие от многих коллег вы не заигрываете с Западом — стремитесь к дружеским, партнерским отношениям, но сохраняете истинную независимость своей страны", — приводит издание обращение Медиагруппы "Патриот".

Авторы подчеркивают, что Лукашенко как истинный лидер стоит на защите суверенитета Белоруссии, в то время как на нее пытаются оказать давление политического и экономического характера. Указывается и на вклад президента в российской-белорусские отношения, которые по праву можно считать добрососедскими.

Медиагруппа в завершение выразила надежду, что победа Лукашенко поможет Белоруссии достичь новых высот.