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16:53   10 Августа 2020
Россия

Пулково отправляет в полет через термометры, а принимает — через Госуслуги

Пулково отправляет в полет через термометры, а принимает — через Госуслуги

Солнечное утро понедельника, 10 августа. Петербург просыпается. Люди второпях надевают маски перед входом в метро. Рабочая неделя началась, но шлейф от коронавируса город помнит. С начала пандемии прошло около полугода.

Границы Россия не открывала до августа, поэтому отпускники и туристы смиренно ждали первые международные рейсы. И дождались. К концу лета авиасообщение с другими странами постепенно восстанавливается, но Пулково все равно непривычно тих для сезона отпусков.

Как россияне через Пулково преодолели пандемические преграды и попали в Турцию

Сегодня из Петербурга можно улететь не только в другие города страны, но и на популярный турецкий курорт — Анталью, где тоже солнечно, но гораздо жарче — за 30 градусов. Температурной проверки в Пулково путешественникам не миновать. К металлоискателем и сканерам добавились термометры. Пандемия.

Официальный представитель авиакомпании «Россия», чьи самолеты уже вылетели в Турцию, Сергей Стариков напомнил туристам, что угроза пока не миновала.

«Риск заразиться сохраняется. Есть смягчение в виде возобновления международного сообщения. С сегодняшнего дня петербуржцы могут отправиться на курорты Турции. До этого летали в Крым и Сочи», — поделился Стариков в комментарии «Политике Сегодня».

Как россияне через Пулково преодолели пандемические преграды и попали в Турцию

Авиакомпания предлагает петербуржцам и гостям Северной столицы три ежедневных рейса. Первый — по программе туристических перевозок. Билеты на такой рейс продают туроператоры, в основном им пользуются «пакетники» — любители отдохнуть по программе «перелет — трансфер — проживание — питание». Есть билеты на два регулярных рейса в сотрудничестве с «Аэрофлотом»: для тех, кто летит самостоятельно, не только из Петербурга, но и из других городов, чаще из Мурманска и Архангельска.

Однако теперь одной покупки билета недостаточно для беззаботного отдыха. Пассажирам, помимо сбора чемоданов, нужно настроиться на анкетирование, включающее ряд вопросов: «где жили, где собираетесь жить, с кем контактировали, с кем летите». Нововведение ждет как при полете в Анталью, так и по возвращении на родину.

«Россияне на борту воздушного судна заполнят все анкеты. При входе в терминал у них замерят температуру и постепенно пропустят на территорию Турции. Касаемо прилета в РФ, перед вылетом пассажир в обязательном порядке должен зарегистрироваться на сайте госуслуг. Бортпроводники также дадут анкету, очень большую. Далее [в самолет] зайдет сотрудник Роспотребнадзора, замерит температуру у каждого. Только потом пассажир может выйти из самолета и в течение трех дней заказать на сайте госуслуг тест на коронавирус», — объяснил Стариков.

Как россияне через Пулково преодолели пандемические преграды и попали в Турцию

Тест на коронавирус можно сделать платно по прилете, а можно и бесплатно, но через поликлинику. В таком случае записаться надо заранее, лучше до отдыха, потому что очередь.

В Пулково на втором этаже, рядом со здравпунктом, организовали тестирование на COVID-19. Сотрудница объяснила, что услуга обойдется в 2200 рублей, но тихо добавила, что оплата осуществляется только наличными. Результат в течение 48 часов пришлют на электронную почту.

Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны петербургского Роспотребнадзора Антон Куприянов подтвердил, что по прилете пассажирам действительно необходимо не только сделать тест, но и загрузить его результат на сайт госуслуг. Но не позднее, чем через три дня после возвращения. Иначе нарушителя ждет штраф.

Как россияне через Пулково преодолели пандемические преграды и попали в Турцию

«Мы встречаем все международные рейсы, прибывающие. На сегодняшний день это только Турция. Сейчас гражданам не требуется соблюдать идеальный карантин, но введены новые требования. Россияне в течение трех дней или 72 часов после прибытия должны пройти обследование на коронавирусную инфекцию и подгрузить результат на сайт госуслуг. Все отслеживаем», — заверил Куприянов в комментарии ПС.

Уже прилетело более шести рейсов или 1200 человек, отметил он, но на вопрос, были ли среди россиян, вернувшихся с турецких курортов, зараженные коронавирусом, отвечать не взялся.

Очередной рейс успешно улетел в Анталью, а иностранцев в аэропорту так и нет. У стоек регистрации собрались люди, желающие попасть в другие российские города, пусть и не такие жаркие, как турецкие.

Как россияне через Пулково преодолели пандемические преграды и попали в Турцию

Руководитель пресс-службы аэропорта Анна Шалимова объяснила, что пассажиропоток на региональные направления увеличился на 23% в сравнении с летом 2019 года. Из направлений лидируют Симферополь, Сочи.

«Пулково реализует стратегию хаба для региональных перевозок. Соответственно выступает в качестве трансферного аэропорта. Рассчитываем, что при открытии международных направлений регионы воспользуются аэропортом в качестве трансферного, чтобы вылететь в другие страны», — поделилась Шалимова планами с ПС.

Как россияне через Пулково преодолели пандемические преграды и попали в Турцию

За шесть месяцев 2020 года аэропорт успел обслужить 2,1 миллиона пассажиров. А стойки самостоятельной сдачи багажа так и не запустили. Хотя необходимая техника уже стоит. Когда вылетающих избавят от необходимости стоять в очереди, чтобы сдать чемоданы, в аэропорту не уточнили.

Зато, если отменили или перенесли рейс, можно отдохнуть в капсульном отеле на втором этаже. Так случилось с пассажирами утреннего рейса в Москву, который перенесли на послеобеденное время.

Как россияне через Пулково преодолели пандемические преграды и попали в Турцию

Немногие пошли до мини-номеров, напоминающих будки для собак, чтобы заплатить 300 рублей в час и поспать, если получится. Заглянуть в царство Морфея можно и бесплатно — на сидениях в зале ожидания.

Как россияне через Пулково преодолели пандемические преграды и попали в Турцию

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #турция #авиасообщение #общество

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