Пулково отправляет в полет через термометры, а принимает — через Госуслуги

Солнечное утро понедельника, 10 августа. Петербург просыпается. Люди второпях надевают маски перед входом в метро. Рабочая неделя началась, но шлейф от коронавируса город помнит. С начала пандемии прошло около полугода.

Границы Россия не открывала до августа, поэтому отпускники и туристы смиренно ждали первые международные рейсы. И дождались. К концу лета авиасообщение с другими странами постепенно восстанавливается, но Пулково все равно непривычно тих для сезона отпусков.

Сегодня из Петербурга можно улететь не только в другие города страны, но и на популярный турецкий курорт — Анталью, где тоже солнечно, но гораздо жарче — за 30 градусов. Температурной проверки в Пулково путешественникам не миновать. К металлоискателем и сканерам добавились термометры. Пандемия.

Официальный представитель авиакомпании «Россия», чьи самолеты уже вылетели в Турцию, Сергей Стариков напомнил туристам, что угроза пока не миновала.

«Риск заразиться сохраняется. Есть смягчение в виде возобновления международного сообщения. С сегодняшнего дня петербуржцы могут отправиться на курорты Турции. До этого летали в Крым и Сочи», — поделился Стариков в комментарии «Политике Сегодня».

Авиакомпания предлагает петербуржцам и гостям Северной столицы три ежедневных рейса. Первый — по программе туристических перевозок. Билеты на такой рейс продают туроператоры, в основном им пользуются «пакетники» — любители отдохнуть по программе «перелет — трансфер — проживание — питание». Есть билеты на два регулярных рейса в сотрудничестве с «Аэрофлотом»: для тех, кто летит самостоятельно, не только из Петербурга, но и из других городов, чаще из Мурманска и Архангельска.

Однако теперь одной покупки билета недостаточно для беззаботного отдыха. Пассажирам, помимо сбора чемоданов, нужно настроиться на анкетирование, включающее ряд вопросов: «где жили, где собираетесь жить, с кем контактировали, с кем летите». Нововведение ждет как при полете в Анталью, так и по возвращении на родину.

«Россияне на борту воздушного судна заполнят все анкеты. При входе в терминал у них замерят температуру и постепенно пропустят на территорию Турции. Касаемо прилета в РФ, перед вылетом пассажир в обязательном порядке должен зарегистрироваться на сайте госуслуг. Бортпроводники также дадут анкету, очень большую. Далее [в самолет] зайдет сотрудник Роспотребнадзора, замерит температуру у каждого. Только потом пассажир может выйти из самолета и в течение трех дней заказать на сайте госуслуг тест на коронавирус», — объяснил Стариков.

Тест на коронавирус можно сделать платно по прилете, а можно и бесплатно, но через поликлинику. В таком случае записаться надо заранее, лучше до отдыха, потому что очередь.

В Пулково на втором этаже, рядом со здравпунктом, организовали тестирование на COVID-19. Сотрудница объяснила, что услуга обойдется в 2200 рублей, но тихо добавила, что оплата осуществляется только наличными. Результат в течение 48 часов пришлют на электронную почту.

Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны петербургского Роспотребнадзора Антон Куприянов подтвердил, что по прилете пассажирам действительно необходимо не только сделать тест, но и загрузить его результат на сайт госуслуг. Но не позднее, чем через три дня после возвращения. Иначе нарушителя ждет штраф.

«Мы встречаем все международные рейсы, прибывающие. На сегодняшний день это только Турция. Сейчас гражданам не требуется соблюдать идеальный карантин, но введены новые требования. Россияне в течение трех дней или 72 часов после прибытия должны пройти обследование на коронавирусную инфекцию и подгрузить результат на сайт госуслуг. Все отслеживаем», — заверил Куприянов в комментарии ПС.

Уже прилетело более шести рейсов или 1200 человек, отметил он, но на вопрос, были ли среди россиян, вернувшихся с турецких курортов, зараженные коронавирусом, отвечать не взялся.

Очередной рейс успешно улетел в Анталью, а иностранцев в аэропорту так и нет. У стоек регистрации собрались люди, желающие попасть в другие российские города, пусть и не такие жаркие, как турецкие.

Руководитель пресс-службы аэропорта Анна Шалимова объяснила, что пассажиропоток на региональные направления увеличился на 23% в сравнении с летом 2019 года. Из направлений лидируют Симферополь, Сочи.

«Пулково реализует стратегию хаба для региональных перевозок. Соответственно выступает в качестве трансферного аэропорта. Рассчитываем, что при открытии международных направлений регионы воспользуются аэропортом в качестве трансферного, чтобы вылететь в другие страны», — поделилась Шалимова планами с ПС.

За шесть месяцев 2020 года аэропорт успел обслужить 2,1 миллиона пассажиров. А стойки самостоятельной сдачи багажа так и не запустили. Хотя необходимая техника уже стоит. Когда вылетающих избавят от необходимости стоять в очереди, чтобы сдать чемоданы, в аэропорту не уточнили.

Зато, если отменили или перенесли рейс, можно отдохнуть в капсульном отеле на втором этаже. Так случилось с пассажирами утреннего рейса в Москву, который перенесли на послеобеденное время.

Немногие пошли до мини-номеров, напоминающих будки для собак, чтобы заплатить 300 рублей в час и поспать, если получится. Заглянуть в царство Морфея можно и бесплатно — на сидениях в зале ожидания.