Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа для россиян

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% российского населения. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте президента РФ в понедельник, 10 августа.

Глава российского государства поручил правительству профинансировать вакцинацию россиян в осенне-зимний эпидемический сезон 2020–2021 годов. Бесплатную вакцину должны получить до 60% жителей страны, а также 75% лиц из групп риска.

Согласно данным на сайте, правительство также должно обеспечить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих препаратов. Кроме этого, глава государства поручил в приоритетном порядке выделить средства для удовлетворения потребностей медицинских организаций.