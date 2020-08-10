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 Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа для россиян

Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа для россиян
11:52   10 Августа 2020
Политика

Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа для россиян

Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа для россиян

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% российского населения. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте президента РФ в понедельник, 10 августа.

Глава российского государства поручил правительству профинансировать вакцинацию россиян в осенне-зимний эпидемический сезон 2020–2021 годов. Бесплатную вакцину должны получить до 60% жителей страны, а также 75% лиц из групп риска.

Согласно данным на сайте, правительство также должно обеспечить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих препаратов. Кроме этого, глава государства поручил в приоритетном порядке выделить средства для удовлетворения потребностей медицинских организаций.

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Автор: Илья Романович
#путин #вакцинация #грипп

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