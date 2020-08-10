Мишустин упростил порядок получения пособий опекунами

Российское правительство упростило порядок получения пособий опекунами. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, для упрощения выделения пособий опекунам был сформирован специальный банк данных.

Как сообщалось ранее, Мишустин представил свой отчет о работе Правительства РФ. В сообщении сказано, что государство сумело помочь российским семьям в условиях пандемии коронавируса. Дополнительное финансирование было выделено родителям, которые воспитывают 26,5 млн детей.