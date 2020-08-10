Топорнин оценил факты Bonanza Media в расследовании дела MH17

Материалы издания Bonanza Media о крушении рейса MH17, которые были предоставлены спустя шесть лет после трагедии, вносят определенную туманность в расследование. Об этом сообщил доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Как стало известно, голландские журналисты обнародовали расшифровку записи разговора по телефону гражданина, который утверждал про упавший самолет.

По словам Топорнина, поступающая спустя долгое время информация вносит неопределенность в расследование трагедии. Подобные сложные процессы зависят от имеющихся данных. С каждым годом становится все сложнее узнать правду о случившемся. Однако суд Нидерландов рассмотрит материалы Bonanza Media и привлечет к ответу фигурантов дела, пишет "Экономика сегодня".

Телеканал "Царьград" сообщал, что украинский полковник попался на переговорах о сбитом MH17.