Названа причина штрафа Google московским судом

Компания Google LLC оштрафована на 1,5 млн рублей за совершение административного правонарушения. Такое решение вынес мировой судья судебного участка Таганского района Москвы.

Google признан виновным по статье о повторном неисполнении оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений, касающихся информационных ресурсов и информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов ранее призвал ввести санкции против топ-менеджеров Google после блокировки аккаунтов "Царьграда" и издания "Двуглавый орел" в видеохостинге YouTube, принадлежащем американской корпорации.