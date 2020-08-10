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11:18   10 Августа 2020
Экономика

После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей

После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей

Новое крупное денежное довольствие российские граждане смогут получить после 12 августа. Предоставление выплат стало возможным благодаря корректировке Трудового кодекса России.

На получение пособия могут претендовать работающие пенсионеры. Так, с 12 августа вступают в силу поправки в ТК, согласно которым права сотрудников пожилого возраста при увольнении будут защищены, передает PRIMPRESS.

Президент РФ Владимир Путин 13 июля 2020 года подписал закон о соответствующих изменениях. Согласно постановлению, если пенсионер увольняется или будет уволен, работодатель обязуется выплатить сумму, равную средней месячной зарплате. Это правило распространяется даже в том случае, если сотрудник проработал всего месяц. При этом сумма не должна быть меньше МРОТ (12 130 рублей).

Также гражданин получит выходное пособие в размере двух МРОТ, то есть 24 260 рублей. В общей сложности пенсионеру при увольнении выплатят как минимум 36 390 рублей от работодателя.

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Автор: Ирина Большунова
#выплаты #пособие #трудовой кодекс

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