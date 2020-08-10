Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Женщины чаще мужчин рассылали резюме в июле

Женщины чаще мужчин рассылали резюме в июле

 Ученый спрогнозировал сроки российской экспедиции на Марс

Ученый спрогнозировал сроки российской экспедиции на Марс
Названа причина штрафа Google московским судом

Названа причина штрафа Google московским судом

 После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей

После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей
Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

 Маас и Лавров могут обсудить выборы в Белоруссии

Маас и Лавров могут обсудить выборы в Белоруссии
Женщины чаще мужчин рассылали резюме в июле

Женщины чаще мужчин рассылали резюме в июле

 Ученый спрогнозировал сроки российской экспедиции на Марс

Ученый спрогнозировал сроки российской экспедиции на Марс
Названа причина штрафа Google московским судом

Названа причина штрафа Google московским судом

 После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей

После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей
Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

 Маас и Лавров могут обсудить выборы в Белоруссии

Маас и Лавров могут обсудить выборы в Белоруссии
12:46   10 Августа 2020
Весь мир

NI: провокации США в отношении ВКС РФ плохо кончатся

NI: провокации США в отношении ВКС РФ плохо кончатся

Подростковое провокационное поведение Вашингтона, направляющего самолеты-разведчики ВВС США к российским границам, может привести к трагедии, ответственность за которую ляжет именно на американское руководство.

Об этом в понедельник, 10 августа, пишет издание The National Interest, напоминая, что частые инциденты с участием российских и американских самолетов происходят над Черным и Балтийскими морями, а также у других участков российских границ, то есть это именно Штаты и страны НАТО подступают к рубежам РФ, а не на оборот, и ситуацию надо рассматривать именно в этом контексте.

Чаще всего, напоминает автор материала, российские истребители перехватывают американских разведчиков именно в Черноморском регионе, к которому Штаты проявляют особый интерес. Так 30 июля текущего года СУ-27 отогнал от российских границ в этом секторе два самолета ВВС США. При этом российские чиновники отметили, что это был четвертый подобный эпизод за одну неделю. Аналогичный инцидент с участием двух американских самолетов-разведчиков произошел и 5 августа, после чего американские чиновники традиционно пожаловались, что российский истребитель создал угрозу столкновения, так как «пронесся рядом» с самолетом США, ни как при этом не объяснив нахождение своих разведчиков за тысячи километров от американской территории.

«Каждый год происходят десятки, если не сотни случаев перехвата военных самолетов США и НАТО, причем далеко не только над Черным, но и Балтийским морем. Тоже самое можно сказать и о различных местах на всей протяженности сухопутной границы между НАТО и Россией», — говорится в статье.

При этом автор цитирует сюжет канала ABC News, который ранее провел расследование ситуации с перехватами.

«По мнению американских чиновников, столкновения России с американскими военными обуславливаются попытками Москвы самоутвердиться в военном плане в областях рядом с российскими границами», — говорится в материале.

NI: провокации США в отношении ВКС РФ плохо кончатся

Однако, как отмечается там же, даже, если самолеты России идут порой на провокационное сближение с американцами у границ США, например, поблизости от Аляски, эти случаи нельзя даже сравнивать с активностью Штатов и НАТО у рубежей РФ. Подавляющее большинство подобных инцидентов происходит за тысячи километров от границ США.

«Несомненная реальность такова, что именно Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обступают Россию, а не Россия обступает США, поэтому любые воздушные стычки следует рассматривать в этом контексте», — подчеркивает The National Interest.

Рано или поздно сложившаяся ситуация приведет к конфликту, подобному апрельскому кризису 2001 года, когда неподалеку от границ КНР столкнулись самолет-разведчик ВВС США и китайский истребитель, в результате чего погиб китайский пилот, а американскому самолету пришлось экстренно приземлиться на острове Хайнань. Тогда Пекин был в ярости, и хотя он и вернул, спустя некоторое время, американский экипаж на родину, но оставил себе самолет, получив таким образом доступ к военным технологиям США.

Сейчас же, учитывая ту враждебность, с которой к России относятся американские элиты, можно не сомневаться, что они будут всеми силами разжигать кризис, который возникнет в результате повторения подобного инцидента.

«Белый дом столкнется с сильнейшим политическим и медийным давлением с тем, чтобы он занял бескомпромиссную позицию в отношении Москвы и «дал отпор Путину». И так опасная холодная война с Россией может с легкостью перерасти в настоящую», — предупреждает автор материала.

NI: провокации США в отношении ВКС РФ плохо кончатся

Таким образом, американские чиновники, которые стоят за всеми провокационными разведывательными полетами к российским границам, пытаются взять «на слабо» своих оппонентов в международном масштабе, и подобные игры, как показывает история, могут закончится трагедией.

«Ответственным военным и гражданским чиновникам не следует вести себя, как детям», — подытоживает The National Interest, отмечая, что едва ли разведданные с самолетов-разведчиков являются настолько ценным дополнением к спутниковым снимкам, что ради них стоит идти на воздушные столкновения, рискуя опасными дипломатическими и военными последствиями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #провокация #политика #разведка #истребители #кризис #весь мир #ввс сша #перехват #разведчики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...