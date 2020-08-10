NI: провокации США в отношении ВКС РФ плохо кончатся

Подростковое провокационное поведение Вашингтона, направляющего самолеты-разведчики ВВС США к российским границам, может привести к трагедии, ответственность за которую ляжет именно на американское руководство.

Об этом в понедельник, 10 августа, пишет издание The National Interest, напоминая, что частые инциденты с участием российских и американских самолетов происходят над Черным и Балтийскими морями, а также у других участков российских границ, то есть это именно Штаты и страны НАТО подступают к рубежам РФ, а не на оборот, и ситуацию надо рассматривать именно в этом контексте.

Чаще всего, напоминает автор материала, российские истребители перехватывают американских разведчиков именно в Черноморском регионе, к которому Штаты проявляют особый интерес. Так 30 июля текущего года СУ-27 отогнал от российских границ в этом секторе два самолета ВВС США. При этом российские чиновники отметили, что это был четвертый подобный эпизод за одну неделю. Аналогичный инцидент с участием двух американских самолетов-разведчиков произошел и 5 августа, после чего американские чиновники традиционно пожаловались, что российский истребитель создал угрозу столкновения, так как «пронесся рядом» с самолетом США, ни как при этом не объяснив нахождение своих разведчиков за тысячи километров от американской территории.

«Каждый год происходят десятки, если не сотни случаев перехвата военных самолетов США и НАТО, причем далеко не только над Черным, но и Балтийским морем. Тоже самое можно сказать и о различных местах на всей протяженности сухопутной границы между НАТО и Россией», — говорится в статье.

При этом автор цитирует сюжет канала ABC News, который ранее провел расследование ситуации с перехватами.

«По мнению американских чиновников, столкновения России с американскими военными обуславливаются попытками Москвы самоутвердиться в военном плане в областях рядом с российскими границами», — говорится в материале.

Однако, как отмечается там же, даже, если самолеты России идут порой на провокационное сближение с американцами у границ США, например, поблизости от Аляски, эти случаи нельзя даже сравнивать с активностью Штатов и НАТО у рубежей РФ. Подавляющее большинство подобных инцидентов происходит за тысячи километров от границ США.

«Несомненная реальность такова, что именно Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обступают Россию, а не Россия обступает США, поэтому любые воздушные стычки следует рассматривать в этом контексте», — подчеркивает The National Interest.

Рано или поздно сложившаяся ситуация приведет к конфликту, подобному апрельскому кризису 2001 года, когда неподалеку от границ КНР столкнулись самолет-разведчик ВВС США и китайский истребитель, в результате чего погиб китайский пилот, а американскому самолету пришлось экстренно приземлиться на острове Хайнань. Тогда Пекин был в ярости, и хотя он и вернул, спустя некоторое время, американский экипаж на родину, но оставил себе самолет, получив таким образом доступ к военным технологиям США.

Сейчас же, учитывая ту враждебность, с которой к России относятся американские элиты, можно не сомневаться, что они будут всеми силами разжигать кризис, который возникнет в результате повторения подобного инцидента.

«Белый дом столкнется с сильнейшим политическим и медийным давлением с тем, чтобы он занял бескомпромиссную позицию в отношении Москвы и «дал отпор Путину». И так опасная холодная война с Россией может с легкостью перерасти в настоящую», — предупреждает автор материала.

Таким образом, американские чиновники, которые стоят за всеми провокационными разведывательными полетами к российским границам, пытаются взять «на слабо» своих оппонентов в международном масштабе, и подобные игры, как показывает история, могут закончится трагедией.