Журналисты нашли «ахиллесову пяту» Трампа

Президент США Дональд Трамп болезненно воспринимает любые достижения прошлой администрации Барака Обамы. Так научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко прокомментировала бегство главы Белого дома с пресс-конференции после неудобного вопроса от журналиста.

8 августа журналист телеканала CBS News Паула Рид попыталась уличить Трампа во лжи после того, как он снова приписал себе заслугу реализации программы здравоохранения «Выбор ветеранов». Корреспондент напомнила, что проект появился еще в 2014 году, когда Белый дом возглавлял Барак Обама. В ответ Трамп попытался передать слово другому журналисту, а потом и вовсе покинул трибуну, поблагодарив всех присутствующих.

«Трамп болезненно воспринимает любого рода заявления о том, что какие-то достижения — это достижения не его администрации. Он считает, что все плохое нужно относить к заслугам администрации Барака Обамы. А если речь идет о хорошем, что сделал 44-ый президент, то тут людей нужно, по крайней мере, если не убедить, что это его [Трампа] достижение, то хотя бы попробовать это сделать. Трамп уже неоднократно пытался присвоить себе вещи, которые были достигнуты администрацией Обамы: например, сокращение безработицы», — говорит Филиппенко.

Традиционные сторонники Трампа простят своему лидеру покушение на заслуги предшественника, однако подобный поступок не красит первое лицо в глазах тех, кто еще не определился с кандидатом на предстоящих президентских выборах, говорит Филиппенко.

«Когда Трамп баллотировался, он говорил, что нужно высушить "вашингтонское болото" (англ. drain the swamp). И его ядерный электорат с этим согласен: эти люди действительно считают, что Вашингтон — это болото, где всякие журналисты пытаются подловить президента, где снуют хитрые политики. А Трамп для них — он такой простой, понятный, человечный. Он реагирует не так, как политик, а как обычный импульсивный человек. Хотя, конечно, за пару месяцев до выборов это вряд ли привлечет к Трампу больше людей, которые еще не определились выбором», — рассуждает Филиппенко.

Трамп известен своей нетипичной для первых лиц США манерой общения с прессой. В мае президент назвал ту же журналистку Паулу Рид «фальшивкой» и «позорищем» за ее упрек в недостаточных мерах Белого дома, предпринятых для борьбы с коронавирусом.

«Это типичное поведение Трампа. Он уже не первый раз пытался обозначить, что какие-то плюсы прошлого — исключительно его заслуга», — резюмировала Филиппенко.

Программа «Выбор Ветеранов» позволяет участникам боевых действий обращаться за медицинской помощью в учреждение, не относящееся к государственному (VA). Документ разработали оппоненты нынешнего президента США, сенаторы от Демократической партии: покойный Джон Маккейн и экс-кандидат в президенты в 2016 и 2020 годах Берни Сандерс. Законопроект вступил в силу в 2014 году, а уже в 2018 Трамп расширил право на участие в программе.

Однако, как пишет CNN, это не привело к спросу на частные клиники, поскольку ждать медицинской помощи в них все равно приходится дольше. Журналисты также посчитали, что Трамп в публичных выступлениях 150 раз присвоил себе заслугу в разработке этой программы.