«Это идиотизм»: Интернет-эксперт о намерении Трампа запретить WeChat

Президент США Дональд Трамп намерен запретить социальную сеть WeChat, разработанную китайской компанией Tencent, на территории США в связи с угрозой национальной безопасности. Как передает CNN, приложение перестанет работать в течение 45 дней, если оно не будет продано его китайской материнской компанией. Тот же самый указ главы Белого дома коснулся и приложения Tik Tok.

Интернет-эксперт Антон Меркуров подобные стремления американского лидера влиять на коммуникационные сервисы расценил как «политическое самоубийство».

«В XXI веке все запреты и попытки как-то политически влиять на взаимоотношения США и Китая — а там сейчас идет торговая война, которая до этого не касалась так сильно массовых сервисов — в любом случае политическое самоубийство», — заметил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Эксперты отмечают, что от указа Трампа могут пострадать многие американские компании, которые сильно зависят от мессенджера WeChat. Как написал в Twitter ведущий Bloomberg TV Том Маккензи, запрет Трампа на WeChat «потенциально может нанести удар по американо-китайским связям — на корпоративном и личном уровне». Так, популярные американские бренды (Nike, KFC, Starbucks и Amazon) используют встроенные программы «мини-приложения» WeChat, чтобы облегчить транзакции и привлечь китайских потребителей.

Антон Меркуров полагает, что не следует вмешивать социальные сети в политические взаимоотношения между двумя странами.

«Когда были какие-то налоговые маневры со стороны США и Китая – это одна история. Другое дело, когда пытаются запретить социальные сервис, которым пользуются половина американских подростков, а то и все. Если это не политика, то идиотизм. Вот два варианта – выбирайте», — подытожил собеседник ПС.

7 августа, компания TikTok заявила о желании подать в суд США после того, как Дональд Трамп подписал указ о борьбе с приложением. Представители соцсети подчеркнули, что ультиматум президента ставит под сомнение идею свободы высказываний и открытого рынка.