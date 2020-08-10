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11:09   10 Августа 2020
Политика

Путин поздравил победившего на президентских выборах Лукашенко

Путин поздравил победившего на президентских выборах Лукашенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 августа поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах главы государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер, поздравляя Лукашенко с победой на выборах, выразил надежду, что госдеятельность политика поспособствует развитию взаимовыгодных отношений Москвы и Минска. Избирательная кампания в Белоруссии завершилась 9 августа в 20 часов. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская.

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Автор: Василий Пименов
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