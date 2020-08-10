Юрист призвал обезопасить рунет после атаки ботов на Грузию в Facebook

Около 150 аккаунтов-ботов атаковали официальную страницу Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии в социальной сети Facebook. Под постом с фотографиями возложения цветов к братской могиле погибших во время августовских событий 2008 года за несколько минут появились сотни оскорбительных комментариев.

«Этот факт дает понять, что определенные группы используют для провокаций и нападок даже такие трагические события», — приводит слова ведомства информационное агентство «Новости-Грузия».

Доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов уверен, что источник атак на страницу Министерства образовании Грузии следует искать на Западе. Специалист напомнил, кто имеет полный контроль над соцсетью Facebook:

«Здесь стоит рассматривать всю проблематику этой социальной сети в комплексе. Facebook и другие аналогичные мессенджеры и сервисы работают под контролем Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США. Сейчас ими ведется полномасштабная, системная информационная война в отношении тех стран, которые они считают недружественными. Это не единичный случай, здесь нет ничего удивительного», — заявил Вехов.

По информации грузинского информационного агентства, аккаунты несуществующих пользователей были зарегистрированы в Таиланде, Пакистане, Ираке, Индии и Марокко. После официального обращения Департамента стратегических коммуникаций Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии администрация Facebook удалила все указанные страницы.

Пример Грузии говорит о том, что и Россия не застрахована кибератак, полагает Вехов. Ведь еще в 2018 году президент США Дональд Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению сетевые операции в отношении других стран. В указе американского лидера говорилось далеко не о комментариях в соцсетях, а о серьезных вмешательствах в сетевое пространство государств-противников США.

«В условиях постоянного ведения информационных войн, в том числе и в отношении нашей страны, наше правительство должно усилить ответные меры в сторону США. Законодательство в этой части тоже нужно. Еще одна мера против кибервмешательства – об этом нужно сразу заявлять на официальном уровне. СМИ должны придавать максимальной огласке такие случаи. Лучше одни раз заявить и нанести ответный удар, чем терпеть сетевые атаки и дальше», — добавил юрист.

Вехов заключил, что перед использованием Facebook люди должны помнить о контроле соцсети со стороны американских спецслужб. Агентство национальной безопасности США уже официально подтверждало, что собирает информацию о пользователях многих интернет-сервисов, в том числе Google, Facebook, Apple и Microsoft, с ведома и согласия этих компаний.