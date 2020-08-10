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11:05   10 Августа 2020
Экономика

Банки испытают новый механизм оплаты коммунальных платежей

Банки испытают новый механизм оплаты коммунальных платежей

Новый финансовый механизм позволит проводить автоматическое списание средств по услугам ЖКХ и кредитам. Ряд российских банков уже заинтересован в использовании сервиса, он позволит сделать транзакции менее затратными.

Созданная ассоциацией "ФинТех" программа автоматического платежа позволит проводить регулярные выплаты по запросу получателя средств — управляющей компании или займодателя. Сервис будет доступен как физическим, так и юридическим лицам. Ожидается, что он существенно упростит ежемесячные выплаты. Интерес к технологии уже подтвердили ВТБ и ряд других банков, пишет РБК.

Списание средств будет возможно только в том случае, если клиент банка даст свое разрешение на доступ к счету. Разработчики уверены, что новая технология может активно внедряться в российскую банковскую сферу — за счет ее расширения удастся снизить размер комиссии и снизить риски по кредитным обязательствам.

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Автор: Борис Нестеров
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