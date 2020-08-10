Россияне стали реже покупать алкоголь в 2020 году

Продажи алкоголя с марта по июнь 2020 года упали на 15%. Эксперты сравнили показатели этого года с прошлогодними.

Специалисты оператора фискальных данных "Такском" провели социологическое исследование и выяснили, что жители Российской Федерации стали реже покупать спиртные напитки. Для этого эксперты проанализировали порядка 22 млрд кассовых чеков.

"Средняя цена на алкоголь с марта по июль 2020 года 208 рублей, средняя цена упала на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — заявили специалисты.

Продажи алкоголя в период с марта по июль 2020 года упали на 15% по сравнению с 2019 годом. Чаще всего за это время россияне приобретали крепкие напитки — 42%, пиво — 46%, и 10% покупателей интересовались вином.