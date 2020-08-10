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10:48   10 Августа 2020
Политика

Красноперов оценил материалы Bonanza Media о трагедии MH17

Красноперов оценил материалы Bonanza Media о трагедии MH17

Российская сторона имеет свою точку зрения в деле о крушении рейса MH17 в 2014 году. Нидерландский суд не сможет вечно выполнять заказы Запада, сообщил майор ВВС Андрей Красноперов.

Специалисты издания Bonanza Media обнародовали доказательства, которые указывают на причастность Киева к крушению малайзийского боинга в 2014 году. Об этом написало издание "НьюИнформ".

Красноперов считает, что Запад продолжит приписывать РФ случившееся с рейсом MH17, поскольку издание Bonanza Media не имеет юридической силы. Однако становится приятным тот факт, что в сложившейся ситуации хоть кто-то стал на сторону Москвы. Военнослужащий считает, что перехваченный звонок по делу о крушении самолета не сможет поменять мнение западных деятелей в отношении России.

Телеканал "Царьград" сообщал, что технический эксперт Юрий Антипов предоставил "железные" доказательства по делу MH17.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #нидерланды #mh17 #боинг

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