Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

Граждане Белоруссии должны проявлять терпимость и толерантность. Такое сообщение появилось на странице президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Зеленский прокомментировал события в Белоруссии, произошедшие после завершения голосования на президентских выборах. Он призвал жителей республики придерживаться всеобщих демократических норм, пишет Lenta.ru.

Граждане Белоруссии должны быть готовы к открытому диалогу, терпимости и максимальной толерантности, заявил украинский лидер. Он выразил мнение, что любая легитимность происходит исключительно от социального доверия.