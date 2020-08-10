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10:46   10 Августа 2020
Политика

Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

Граждане Белоруссии должны проявлять терпимость и толерантность. Такое сообщение появилось на странице президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Зеленский прокомментировал события в Белоруссии, произошедшие после завершения голосования на президентских выборах. Он призвал жителей республики придерживаться всеобщих демократических норм, пишет Lenta.ru.

Граждане Белоруссии должны быть готовы к открытому диалогу, терпимости и максимальной толерантности, заявил украинский лидер. Он выразил мнение, что любая легитимность происходит исключительно от социального доверия.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #белоруссия #зеленский

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