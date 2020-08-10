Иммунолог сообщил, как будет протекать коронавирус осенью

Более тяжелое течение COVID-19 может начаться в осенний период. Об этом россиян предупредил иммунолог, академик РАН Арег Тотолян в беседе с журналистами.

Осенний сезон характерен распространением таких заболеваний, как ОРВИ, ОРЗ и грипп. Научного обоснования сочетания коронавируса с сезонными инфекциями пока нет, рассказал Тотолян. В новом эпидемиологическом сезоне ожидается распространение других штаммов COVID-19, сообщала ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Некоторые граждане строго соблюдали режим самоизоляции, поэтому люди могут пережить тяжелую форму коронавируса, предположил Тотолян. Специалист считает, что снова вводить ограничения в масштабах всей страны не придется. Вспышки коронавирусной инфекции могут возникнуть в отдельных субъектах государства, тогда региональным властям потребуется принять меры, подытожил иммунолог.