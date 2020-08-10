Оперштаб: в России зафиксировали 5118 случаев коронавируса за сутки

Российские врачи подтвердили коронавирус у 5118 пациентов за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб РФ по наблюдению за эпидемиологической ситуацией.

Оперштаб зафиксировал 5118 новых случаев COVID-19 в 83 российских регионах. Клинических проявлений инфекции не обнаружили у 26,5% человек, 70 пациентов скончались. Полностью излечились 3259 граждан после курса лечения за прошедшие 24 часа.

Всего за время пандемии коронавирус выявили у 892 654 россиян в 85 регионах страны, более 15 тысяч человек умерли, побороть коронавирус смогли 696 681 пациентов, говорится в сообщении оперштаба.