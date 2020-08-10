Лукашенко сделал первое заявление после президентских выборов в Белоруссии

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко сделал свое первое заявление после завершившегося мероприятия.

Лукашенко прибыл на территорию ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" 10 августа. Предприятие ведет активную работу по подготовке квалифицированного персонала и потенциальных покупателей.

"Политика одна должна быть — люди", — заявил Лукашенко в ходе своего визита.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, более 80% избирателей страны отдали свой голос за Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Лукашенко занимает пост президента страны с 1994 года.