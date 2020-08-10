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10:34   10 Августа 2020
Общество

Лукашенко сделал первое заявление после президентских выборов в Белоруссии

Лукашенко сделал первое заявление после президентских выборов в Белоруссии

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко сделал свое первое заявление после завершившегося мероприятия.

Лукашенко прибыл на территорию ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" 10 августа. Предприятие ведет активную работу по подготовке квалифицированного персонала и потенциальных покупателей.

"Политика одна должна быть — люди", — заявил Лукашенко в ходе своего визита.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, более 80% избирателей страны отдали свой голос за Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Лукашенко занимает пост президента страны с 1994 года.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #лукашенко #заявление

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