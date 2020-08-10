Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

Сумма выплат клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по накопительной компоненте обязательного пенсионного страхования (ОПС) впервые в истории может превысить 20 млрд рублей.

Издание "Коммерсантъ" сделало такой прогноз на основе отчетностей НПФ, данных Центробанка РФ, а также анализа проекта Pensopathology. В прошлом году выплаты составили 18,7 млрд (на 25% больше, чем годом ранее), а за последние пять лет показатель вырос почти в 3,5 раза. При этом реальные пожизненные или срочные пенсии составляют только 5% от общих выплат, а остальные деньги выплачиваются единовременно или правопреемникам умерших граждан.

Эксперты ожидают, что к 2022 году, когда начнутся массовые отчисления накоплений пенсионерам, суммарные выплаты НПФ составят около 1% от аккумулированных средств по ОПС.