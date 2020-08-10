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10:28   10 Августа 2020
Экономика

Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

Сумма выплат клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по накопительной компоненте обязательного пенсионного страхования (ОПС) впервые в истории может превысить 20 млрд рублей.

Издание "Коммерсантъ" сделало такой прогноз на основе отчетностей НПФ, данных Центробанка РФ, а также анализа проекта Pensopathology. В прошлом году выплаты составили 18,7 млрд (на 25% больше, чем годом ранее), а за последние пять лет показатель вырос почти в 3,5 раза. При этом реальные пожизненные или срочные пенсии составляют только 5% от общих выплат, а остальные деньги выплачиваются единовременно или правопреемникам умерших граждан.

Эксперты ожидают, что к 2022 году, когда начнутся массовые отчисления накоплений пенсионерам, суммарные выплаты НПФ составят около 1% от аккумулированных средств по ОПС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#нпф #негосударственные пенсионные фонды #обязательное пенсионное страхование #накопительная пенсия

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