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 Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания

Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания
10:20   10 Августа 2020
Политика

Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания

Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания

Задержанные накануне в Белоруссии сотрудники российского телеканала "Дождь" вернулись в Россию. Им на пять лет запретили въезд в республику.

Накануне представители телеканала сообщили, что их коллеги были задержаны в Белоруссии. Отмечается, что журналисты работали на выборах президента этой страны без соответствующей аккредитации. МИД России следил за этим делом и всячески помогал журналистам.

Накануне в Белоруссии прошли выборы президента страны. За главный пост в государстве боролись пять кандидатов.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #дождь #журналисты

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