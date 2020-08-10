Лидер КНР поздравил Лукашенко с победой на выборах

Выборы президента прошли восьмого августа в Белоруссии. ЦИК опубликовал предварительные данные.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает поздравления от своих коллег по всему миру. Одним из первых стал президент Китая Си Цзиньпин.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства набрал больше 80% голосов, за него проголосовало примерно 4 миллиона 652 тысячи человек. Второе место занимает Светлана Тихановская, за которую проголосовало 9,9% населения — 574 312 человек.