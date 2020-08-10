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Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

 ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования

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10:15   10 Августа 2020
Политика

Лидер КНР поздравил Лукашенко с победой на выборах

Лидер КНР поздравил Лукашенко с победой на выборах

Выборы президента прошли восьмого августа в Белоруссии. ЦИК опубликовал предварительные данные.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает поздравления от своих коллег по всему миру. Одним из первых стал президент Китая Си Цзиньпин.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства набрал больше 80% голосов, за него проголосовало примерно 4 миллиона 652 тысячи человек. Второе место занимает Светлана Тихановская, за которую проголосовало 9,9% населения — 574 312 человек.

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Автор: Яна Либерман
#лукашенко #цзиньпин #выборы президента

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