Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иммунолог сообщил, как будет протекать коронавирус осенью

Иммунолог сообщил, как будет протекать коронавирус осенью

 Оперштаб: в России зафиксировали 5118 случаев коронавируса за сутки

Оперштаб: в России зафиксировали 5118 случаев коронавируса за сутки
Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

 ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования
Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

 Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания

Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания
Иммунолог сообщил, как будет протекать коронавирус осенью

Иммунолог сообщил, как будет протекать коронавирус осенью

 Оперштаб: в России зафиксировали 5118 случаев коронавируса за сутки

Оперштаб: в России зафиксировали 5118 случаев коронавируса за сутки
Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

 ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования
Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

 Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания

Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания
10:05   10 Августа 2020
Общество

Синоптики объяснили россиянам, чего ждать от погоды в сентябре

Синоптики объяснили россиянам, чего ждать от погоды в сентябре

Лето в скором времени подойдет к концу, поэтому россияне проявляют неподдельный интерес к тому, какая погода их ждет в первый осенний месяц.

Жителей Москвы с приходом сентября ждет теплая и спокойная погода. Днем температура воздуха в столице и Подмосковье будет держаться в промежутке от +15 до +17 градусов, а ночью —от +12 до +14 градусов. К середине месяца ожидается похолодание и проливные дожди.

Синоптики считают, что в Санкт-Петербурге осень вступит в силу с первых дней сезона. Эксперты прогнозируют умеренно прохладную погоду. Температурный фон ожидается в промежутке от +17 до +19 градусов. Существует мнение, что для жителей Северной столицы ожидается не менее 10–12 теплых дней в сентябре.

Полуостров Крым сможет достойно провести бархатный сезон. Спокойная погода придет на смену зною. Температура воздуха будет держаться в промежутке от +24 до +25 градусов. Поэтому у отдыхающих будет возможность в полной мере насладиться активным отдыхом. Синоптики советуют россиянам посетить такие города республики, как Ялта, Керчь и Евпатория.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #синоптики #прогноз погоды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...