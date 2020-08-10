Синоптики объяснили россиянам, чего ждать от погоды в сентябре

Лето в скором времени подойдет к концу, поэтому россияне проявляют неподдельный интерес к тому, какая погода их ждет в первый осенний месяц.

Жителей Москвы с приходом сентября ждет теплая и спокойная погода. Днем температура воздуха в столице и Подмосковье будет держаться в промежутке от +15 до +17 градусов, а ночью —от +12 до +14 градусов. К середине месяца ожидается похолодание и проливные дожди.

Синоптики считают, что в Санкт-Петербурге осень вступит в силу с первых дней сезона. Эксперты прогнозируют умеренно прохладную погоду. Температурный фон ожидается в промежутке от +17 до +19 градусов. Существует мнение, что для жителей Северной столицы ожидается не менее 10–12 теплых дней в сентябре.

Полуостров Крым сможет достойно провести бархатный сезон. Спокойная погода придет на смену зною. Температура воздуха будет держаться в промежутке от +24 до +25 градусов. Поэтому у отдыхающих будет возможность в полной мере насладиться активным отдыхом. Синоптики советуют россиянам посетить такие города республики, как Ялта, Керчь и Евпатория.