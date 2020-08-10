Минпросвещения РФ планирует ввести в школах новые должности

Новые должности и квалификационные категории в школах России начнут вводить в 2021 году. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в беседе со СМИ.

Апробация новой системы аттестации учителей в школах, а также внедрение должностей "учитель-методист" и "учитель-наставник" начнется в сентябре 2021 года. Это позволит педагогам развиваться в профессиональном плане и повысить престиж профессии, рассказал Кравцов и отметил важность обеспечения качества образовательных процессов.

Главной целью, требующей срочного решения, является наведение порядка в сфере квалификации и переподготовки кадров, пишет ТАСС. Минпросвещения РФ планирует выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогического состава, добавил министр.