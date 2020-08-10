Baltnews: перехват Россией грузопотока приближает Латвию к «часу X»

Уменьшение грузопотока, проходящего через латышские порты в Балтийском море, и апатия, с которой на эту ситуацию смотрит Евросоюз, ведут к тому, что страна приближается к «часу Х», и эту проблему уже сейчас нельзя «забросать деньгами».

Об этом в понедельник, 10 августа, пишет издание Baltnews, приводя мнение местного эксперта в области экономики Евгении Зайцевой.

Экономист отмечает, что латвийские порты в сложившейся ситуации становятся для государства не источниками доходов, а обузой, и даже их перепрофилирование под другие нужды не станет решением проблемы, так как нет никаких гарантий того, что эти транспортные узлы будут загружены.

Балтийским государствам приходится признать, что Евросоюз будет сокращать дотации даже в те отрасли, которые являются крайне важными для их экономик. Ранее министр сообщения Латвии Талис Линкайтс выразил мнение, что прекращение выделения Евросоюзом средств на деятельность латвийский портов со следующего бюджетного периода, о котором стало известно на днях, отразится на ведущихся сейчас работах по реконструкции причалов и углублению акваторий. Теперь, по словам министра, Латвии придется самой финансировать эти проекты, а отказаться от них нельзя, так как инфраструктура латышских портов переживает не лучшие времена.

Но не только необходимость финансовых вливаний является проблемой для портов Латвии, ситуацию усугубляет сокращение грузопотока, который сейчас успешно перехватывают порты России.

Как сообщала в ноябре 2019 года компания «Усть-Луга», за год через ее 12 морских терминалов в Ленинградской области прошло более 100 миллионов тонн грузов. Неудивительно, что на фоне такой активности российских конкурентов, сокращается актуальность прибалтийских портов для переброски в Евросоюз грузов из России и Китая.

По мнению Евгении Зайцевой, Латвия на протяжении долгих лет неправильно расходовала деньги, поступавшие из европейских фондов, поэтому сейчас ситуацию уже не изменить финансовыми вливаниями или передачей права владения портами в частные руки.

«Правительство (Латвии) сейчас подошло к «часу X», когда пришлось признать проблему в ряде отраслей из-за нехватки дотаций. Но экономика страны не на 100% зависит от транзита, как, скажем, Леон во Франции или польский Гданьск», — полагает эксперт.

Когда Рижский или Вентспилсский порты потеряют остатки своего грузопотока, добавила Зайцева, в этих городах все же не наступит «тотальная безработица», так как экономику Латвии продолжит подпитывать военная сфера, а также останутся деньги, выделяемые Евросоюзом на преодоление последствий эпидемии коронавируса.