США увидели "угрозу безопасности" в проекте "Северный поток — 2"

Вашингтон увидел "угрозу американской национальной безопасности" в проекте газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Политики Германии возмутились угрозами сенаторов США ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока — 2". В ЕС рассматривают действия американского государства как объявление экономической войны, пишет "Красная Весна".

Сенаторы США 5 августа написали письмо оператору порта Мукран, в котором хранятся материалы для строительства "Северного потока — 2". В документе говорится, что поддержка проекта газопровода повлечет экономические санкции в отношении компании, ее сотрудников и акционеров.

Телеканал "360" сообщал, что ЕС занимается разработкой ответных мер на санционные ограничения США против "Северного потока — 2".