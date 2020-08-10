Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иммунолог сообщил, как будет протекать коронавирус осенью

Иммунолог сообщил, как будет протекать коронавирус осенью

 Оперштаб: в России зафиксировали 5118 случаев коронавируса за сутки

Оперштаб: в России зафиксировали 5118 случаев коронавируса за сутки
Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

 ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования
Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

 Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания

Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания
Иммунолог сообщил, как будет протекать коронавирус осенью

Иммунолог сообщил, как будет протекать коронавирус осенью

 Оперштаб: в России зафиксировали 5118 случаев коронавируса за сутки

Оперштаб: в России зафиксировали 5118 случаев коронавируса за сутки
Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

Выплаты клиентам частных пенсионных фондов впервые превысят 20 млрд рублей

 ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования
Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

Президент Украины обратился к населению Белоруссии на фоне протестов

 Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания

Журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в Белоруссию после задержания
9:17   10 Августа 2020
Политика СНГ

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования

Александр Лукашенко, по предварительным данным, набрал более 80% голосов избирателей. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина.

Лидер оппозиционно настроенного блока Светлана Тихановская набрала 574 тыс. голосов, что составляет 9,90% белорусских избирателей. Вчера в Белоруссии проходил основной день голосования по выборам президента страны. В них участвовали пять кандидатов. Самая высокая явка была зарегистрирована в Могилевской области, там на избирательные участки пришли более 86% избирателей. Жители Минска оказались менее активными — проголосовали 62,3% избирателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#выборы #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...