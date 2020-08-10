ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги голосования

Александр Лукашенко, по предварительным данным, набрал более 80% голосов избирателей. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина.

Лидер оппозиционно настроенного блока Светлана Тихановская набрала 574 тыс. голосов, что составляет 9,90% белорусских избирателей. Вчера в Белоруссии проходил основной день голосования по выборам президента страны. В них участвовали пять кандидатов. Самая высокая явка была зарегистрирована в Могилевской области, там на избирательные участки пришли более 86% избирателей. Жители Минска оказались менее активными — проголосовали 62,3% избирателей.