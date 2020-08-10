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Финансовый эксперт Кричевский предположил повышение доллара до 90 рублей

Финансовый эксперт Кричевский предположил повышение доллара до 90 рублей

 Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

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8:45   10 Августа 2020
Экономика

Финансовый эксперт Кричевский предположил повышение доллара до 90 рублей

Финансовый эксперт Кричевский предположил повышение доллара до 90 рублей

Курс доллара, по самому пессимистичному прогнозу, может вырасти до 90 рублей. Такое заявление сделал эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Сейчас банковские эксперты заинтересованы в привлечении средств, поэтому они будут занижать фактическое влияние внешних факторов на курс российского рубля. Кричевский также отметил, что прогнозы различных специалистов по валютному курсу сильно отличаются друг от друга, передает Life.ru.

"Представляется, что ниже 70 рублей за доллар курс уже не опустится", — уточнил финансовый эксперт.

Кроме коронавируса, Кричевский выделил еще несколько факторов, негативно влияющих на российский рубль. К ним он отнес спад спроса на энергоресурсы, а также провал аукционов облигации федерального займа.

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Автор: Яна Либерман
#доллар #курс #рубль

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