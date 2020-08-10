Россия планирует привлечь инвесторов для развития Севморпути

Правительство России намерено усилить Тихоокеанский флот современными ледоколами с целью создания из Северного морского пути транзитного коридора. Для реализации стратегии Москва планирует привлечь инвесторов из других стран.

Кремль готов сделать определенные налоговые послабления в отношении предприятий, которые спонсируют проект по развитию Севморпути. Кроме того, для них будут сформированы зоны свободной торговли, передает Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), перевод материала которого публикует ИноТВ.

Поводом для инициирования процесса стали экономические интересы России. Однако в случае удачной реализации намерений, это может повлиять на международные контейнерные перевозки. Но соображения Кремля не ограничиваются экономическими, также речь идет об обеспечении безопасности восточной границы страны.

В настоящее время на счету Тихоокеанского флота находятся 58 кораблей и 20 подводных лодок. Главными слабостями военного объединения являются отдаленность от центра РФ и остальных частей ВМФ. Для создания высокого уровня боеспособности Россия планирует построить новые ледоколы, для чего и нужны инвесторы.