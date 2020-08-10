Совбез РФ: основатель "Белых касок" много лет "водил за нос" США и ЕС

Джеймс Ле Мезюрье, руководивший "Белыми касками", был мошенником, которого интересовала только роскошная жизнь. Он долго "водил за нос" власти США, Великобритании и ЕС, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Ле Мезюрье получал огромные гранты. За эти деньги он был готов фабриковать любые "сенсационные материалы", подчеркнул Венедиктов. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Тело руководителя "Белых касок" было обнаружено под окнами его квартиры в Стамбуле осенью прошлого года. Турецкая прокуратура не нашла криминала в его смерти и закрыла уголовное дело.

Российский политолог Константин Соколов ранее заявил, что в гибели Ле Мезюрье могли быть заинтересованы спецслужбы Запада. Он обладал секретной информацией, с помощью которой можно было разоблачить деятельность "Белых касок" на территории Сирии.