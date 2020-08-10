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Вузы в РФ готовят дистанционные программы обучения для студентов

Вузы в РФ готовят дистанционные программы обучения для студентов

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7:05   10 Августа 2020
Общество

Вузы в РФ готовят дистанционные программы обучения для студентов

Вузы в РФ готовят дистанционные программы обучения для студентов

Некоторые российские вузы готовят к 1 сентября дистанционные программы обучения. Они предназначены иностранным студентам, которые не смогут попасть в РФ к началу учебного года и россиянам, не успевающим приехать по каким-либо причинам.

К таким вузам относится Московский физико-технический институт. В каждом потоке будет выделена минимум одна группа, которая полностью перейдет на дистанционное обучение в первом семестре, заявила проректор по международной работе Марина Невская, передает ТАСС.

"Туда будут входить как иностранные граждане, так и граждане РФ, которые по каким-то причинам, из-за карантина, не смогут приехать на кампус к началу семестра", — подчеркнула проректор.

В настоящее время вуз ждет соответствующих распоряжений Минобрнауки РФ по организации учебного процесса. Невская считает, что к 1 сентября в Россию не смогут попасть иностранные студенты нового набора.

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Автор: Юлия Яковлева
#студенты #вузы #дистанционное обучение

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