Вузы в РФ готовят дистанционные программы обучения для студентов

Некоторые российские вузы готовят к 1 сентября дистанционные программы обучения. Они предназначены иностранным студентам, которые не смогут попасть в РФ к началу учебного года и россиянам, не успевающим приехать по каким-либо причинам.

К таким вузам относится Московский физико-технический институт. В каждом потоке будет выделена минимум одна группа, которая полностью перейдет на дистанционное обучение в первом семестре, заявила проректор по международной работе Марина Невская, передает ТАСС.

"Туда будут входить как иностранные граждане, так и граждане РФ, которые по каким-то причинам, из-за карантина, не смогут приехать на кампус к началу семестра", — подчеркнула проректор.

В настоящее время вуз ждет соответствующих распоряжений Минобрнауки РФ по организации учебного процесса. Невская считает, что к 1 сентября в Россию не смогут попасть иностранные студенты нового набора.