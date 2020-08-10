СМИ: удаленные работники смогут рассчитывать на северные надбавки

Рабочая группа, которая готовит законопроект об удаленной работе, подняла вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно.

Член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов отмечает, что прежде всего интересен вопрос о выплате надбавок трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Работа в шахтах или на опасных производствах невозможна удаленно, отметил специалист.

Размер надбавок зависит от региона и рассчитывается исходя из районного коэффициента. Так, максимальную сумму планируют выплачивать работающим на Чукотке, Якутии, а также на Курильских и Командорских островах. Кроме того, рассматривается вопрос о начислении доплат за стаж работы на Севере. В целом доплаты варьируются от 15% до 100% от заработка.