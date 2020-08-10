Трамп опроверг новость о намерении высечь свой барельеф на горе Рашмор

Президент США Дональд Трамп никогда не заявлял, что планирует добавить к барельефам четырех американских президентов на горе Рашмор свой портрет. Об этом глава Соединенных Штатов Америки заявил в своем Twitter.

Соответствующие новости Трамп назвал "фальшивыми", а СМИ, которые их опубликовали "провальными с плохими рейтингами", передает ТАСС. Он отверг заявления, что хочет увековечить свое имя на мемориале, однако отметил, что "это хорошая идея". По словам президента, "все то, что он успел сделать за 3,5 года" позволяет это сделать.

The New York Times недавно сообщила, что Трамп во время разговора с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм озвучил идею высечь свой барельеф рядом с портретами бывших президентов США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. По информации издания, представитель Белого дома даже интересовался, что необходимо для добавления еще одной скульптурной композиции на склон горы Рашмор.