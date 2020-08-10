Губернатор Петербурга Беглов заявил о святости памяти о войне и блокаде

Петербургский губернатор Александр Беглов принял участие в возложении цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Соответствующий пост он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Беглов напомнил, что Ленинградская битва стала самой долгой за все время Великой Отечественной войны. Ее длительность составила 37 месяц. Она началась 10 июля 1941 года и закончилась только 9 августа 1944 года.

Глава Петербурга отметил, что петербуржцы и все россияне всегда будут свято хранить память о тех событиях.

"Все что связано с войной, блокадой — для нас всегда будет свято", — написал он.

В возложении цветов также приняли участие полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, представители командования ЗВО, ветеранские организации и члены правительства Ленобласти. Мероприятие прошло на площади Победы.