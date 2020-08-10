Эпидемиолог Фаворов считает, что масочный режим в РФ продлится еще два года

Масочный режим в России продлится еще как минимум два года, а вторая волна коронавируса придет осенью. Такое заявление сделал врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

Основной подъем заболеваемости коронавирусом начнется в октябре. Врач отметил, что осенью заболевшие будут тяжелее переносить инфекцию, чем летом, передает RT.

Фаворов заявил, что вирус будет более агрессивным. По его мнению, Москва в ноябре — январе выйдет на те цифры по количеству зараженных, которые были в апреле. После этого начнется постепенное снижение.

"Маски на ближайшие два года. Нравится это или не нравится", — добавил он.

Эпидемиолог предупредил, что более основательно ко второй волне следует готовиться в Санкт-Петербурге. Он также предполагает, что в Сочи будет складываться такая же ситуация, как в Москве или Северной столице.