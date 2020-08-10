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4:22   10 Августа 2020
Политика

Японцы в Сети призвали депутатов "биться на смерть" за Курилы

Японцы в Сети призвали депутатов "биться на смерть" за Курилы

Пользователи сайта Yahoo News Japan развернули дискуссию на тему принадлежности Курильских островов. Поводом для обсуждения стало решение администрации префектуры Хоккайдо проводить "воздушные поминальные туры" для бывших жителей севера Японии.

Часть участников дискуссии выразила мнение, что Курилы уже никогда не вернутся в состав Японии. Пользователи отметили, что так считают "почти все", передает "ИноСМИ". Другая же часть комментаторов не согласилась с предыдущими ораторами и заявила, что за острова необходимо бороться.

"Все 713 действующих депутатов обеих палат японского парламента! Бейтесь насмерть за возврат", — написал один из участников беседы.

Другие пользователи сразу высказались против, отметив, что действующая власть в этом вопросе бессильна. Политику премьер-министра Японии Синдзо Абэ по этому вопросу назвали "полным провалом".

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Автор: Василий Пименов
#россия #япония #курильские острова

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