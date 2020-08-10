Венедиктов высказался по поводу политики США в отношение Европы

Ради своих интересов США "готовы удушить" страны Европы, используя в качестве предлога пандемию коронавируса. Таким мнением с журналистами поделился заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.

Он отметил, для сохранения отношений с Америкой, ЕС готова выполнить любое указание Вашингтона, передает РИА Новости.

"Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите", — пояснил Венедиктов.

Кроме того, заместитель секретаря Совета безопасности РФ считает, что в целях показать "кто здесь хозяин", США уничтожают Договор по открытому небу и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как от них зависит безопасность Европы.

Во время интервью он также напомнил, что американские власти делают все возможное для лишения ЕС дешевого газа в рамках проекта "Северный поток — 2".