Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эпидемиолог Фаворов считает, что масочный режим в РФ продлится еще два года

Эпидемиолог Фаворов считает, что масочный режим в РФ продлится еще два года

 Россияне могут увеличить свои пенсии до 90 тысяч рублей за счет инвестиций

Россияне могут увеличить свои пенсии до 90 тысяч рублей за счет инвестиций
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Выборы в Белоруссии. Главное

Выборы в Белоруссии. Главное
Японцы в Сети призвали депутатов "биться на смерть" за Курилы

Японцы в Сети призвали депутатов "биться на смерть" за Курилы

 Венедиктов высказался по поводу политики США в отношение Европы

Венедиктов высказался по поводу политики США в отношение Европы
Эпидемиолог Фаворов считает, что масочный режим в РФ продлится еще два года

Эпидемиолог Фаворов считает, что масочный режим в РФ продлится еще два года

 Россияне могут увеличить свои пенсии до 90 тысяч рублей за счет инвестиций

Россияне могут увеличить свои пенсии до 90 тысяч рублей за счет инвестиций
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Выборы в Белоруссии. Главное

Выборы в Белоруссии. Главное
Японцы в Сети призвали депутатов "биться на смерть" за Курилы

Японцы в Сети призвали депутатов "биться на смерть" за Курилы

 Венедиктов высказался по поводу политики США в отношение Европы

Венедиктов высказался по поводу политики США в отношение Европы
3:53   10 Августа 2020
Политика

Венедиктов высказался по поводу политики США в отношение Европы

Венедиктов высказался по поводу политики США в отношение Европы

Ради своих интересов США "готовы удушить" страны Европы, используя в качестве предлога пандемию коронавируса. Таким мнением с журналистами поделился заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.

Он отметил, для сохранения отношений с Америкой, ЕС готова выполнить любое указание Вашингтона, передает РИА Новости.

"Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите", — пояснил Венедиктов.

Кроме того, заместитель секретаря Совета безопасности РФ считает, что в целях показать "кто здесь хозяин", США уничтожают Договор по открытому небу и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как от них зависит безопасность Европы.

Во время интервью он также напомнил, что американские власти делают все возможное для лишения ЕС дешевого газа в рамках проекта "Северный поток — 2".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #европа #венедиктов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...