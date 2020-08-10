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3:44   10 Августа 2020
Общество

Россияне могут увеличить свои пенсии до 90 тысяч рублей за счет инвестиций

Россияне могут увеличить свои пенсии до 90 тысяч рублей за счет инвестиций

Инвестируя деньги в биржевые индексы, сырье и валюту россияне смогут увеличить свою пенсию до 92 тысяч рублей. Об этом рассказала аналитик "Финама" Юлия Афанасьева.

При наличии одного миллиона рублей можно рискнуть и вложить 20% в биржевые индексы, сырье и валюту. В таком случае расчетного показателя доходности около 35% годовых можно добиться за десять лет. Однако Афанасьева отметила, что это возможно только при условии отсутствия на рынке потрясений, передает URA.RU.

В свою очередь управляющий активами БКС Андрей Русецкий предложил другой вариант увеличения будущей пенсии. Он утверждает, что инвестируя в облигации по 29 тысяч рублей в месяц или по 14,3 тысячи рублей в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов) в течении 20 лет, можно добиться пенсии приблизительным размером в 100 тысяч рублей.

Согласно данным проведенного НПФ Сбербанка опроса, в Москве на различные цели копят около 54% семей. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 55%, а в Екатеринбурге — 56%.

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Автор: Руслан Неглинный
#пенсия #инвестиции #афанасьева #Русецкий

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