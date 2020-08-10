США провели учения по прорыву ПВО потенциального противника

Военно-воздушные силы США провели учения, в рамках которых были задействованы стелс-истребители пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor, стратегический бомбардировщик B-2A Spirit и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-170 Sentinel.

Как сообщает американское издание The Drive, мероприятие было организовано с целью отработки тактики и приемов взаимодействия авиатехники при подавлении и прорыве противовоздушной обороны потенциального противника. Учение предполагало использование малозаметных самолетов и БПЛА, поддерживаемых средствами электронного противодействия, передает Lenta.ru.

Также отмечается, что в учении дополнительно приняли участие Военно-морские силы США. Они предоставили истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle и самолет EA-18G Growler с системами радиоэлектронной борьбы.