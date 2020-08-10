Россиянам позволят улучшить кредитную историю с 1 января

Граждане России получат возможность исправлять свои кредитные истории с 1 января следующего года, заявил гендиректор БКИ "ОКБ" Артур Александрович. Это будет возможно, если кредитор исчез или отказался вносить корректные изменения.

Для изменения рейтинга заемщика потребуется судебное решение. Суд установит факт пропажи кредитора и позволит БКИ вносить соответствующие правки. В настоящее время этот процесс не урегулирован. Информацией об этом поделились "Известия".

Еще одно нововведение, которое вступит в силу с 1 января, связано со сроком хранения записей о кредитах. Он будет составлять семь лет. Правила изменения кредитных историй прописаны в новом законе. Его цель - повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков.