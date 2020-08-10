О'Брайен заявил, что у США осталось мало целей для санкций против РФ

Против России уже введено столько санкций, что у США практически не осталось путей для последующих ограничений. Такого мнения придерживается Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

На данный момент почти против всех значимых россиян введены санкции, отметил советник главы Белого дома. О'Брайен отметил, что ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, передает Федеральное агентство новостей.

Также советник Трампа утверждает, что якобы Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на грядущие выборы президента США. Он добавил, что несмотря на то, что у США осталось мало возможностей для ввода ограничений, в администрации президента продолжают "посылать сигналы".

"Будут жесткие последствия, если какое-либо государство попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы", — сообщил О'Брайен.

Россия несколько раз опровергала бездоказательные заявления о "вмешательстве" России в выборы Соединенных Штатов. Никаких подтверждений этих версий за четыре года предоставлено не было.