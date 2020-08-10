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1:21   10 Августа 2020
Общество

Минтруд напомнил о дополнительном выходном для россиян старше 40 лет

Минтруд напомнил о дополнительном выходном для россиян старше 40 лет

Россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный выходной, заявила пресс-служба Минтруда. Потратить его можно исключительно на прохождение диспансеризации.

Дополнительный выходной будет предоставляться один раз в год. За работником при этом будет сохраняться занимаемая должность и средний заработок.

В Трудовой кодекс, как отметили в министерстве, вводится особая норма. Работодатель, согласно нововведению, будет вправе требовать от работника справку от медицинской организации для предоставления дополнительного выходного.

Для россиян, которые еще не достигли 40 лет, освобождение для прохождения диспансеризации предусматривается один раз в три года. Работники предпенсионного и пенсионного возраста смогут брать выходные для этой цели два раза в год.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минтруд #диспансеризация #дополнительный выходной

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