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 Выборы в Белоруссии. Главное

Выборы в Белоруссии. Главное
Водолацкий сравнил оппозицию Белоруссии с украинскими националистами

Водолацкий сравнил оппозицию Белоруссии с украинскими националистами

 ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии

ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии
0:14   10 Августа 2020
Политика

Водолацкий сравнил оппозицию Белоруссии с украинскими националистами

Водолацкий сравнил оппозицию Белоруссии с украинскими националистами

Провокации оппозиции по завершении президентских выборов можно ожидать. Такое заявление сделал первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий, отметив, что протесты будут иметь кратковременный характер. 

Большинство оппозиционных кандидатов набирают от 2 до 6% голосов. Ожидать протестов от сторонников оппозиции можно, но они не будут длительными, уверен Водолацкий. По его словам, так называемый "Национальный фронт Белоруссии" — это примерно запрещенный в РФ "Правый сектор" на Украине, передает РИА Новости.

"Конечно, они начнут провоцировать, проводить митинги, блокировать где-то избирательные участки, какие-то комиссии, чтобы показать, в том числе Западу, что на территории Белоруссии выборы прошли как-то не так, непрозрачно, и они хотят их или изменить или обратить внимание", — считает Водолацкий.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По предварительной информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, за ним идет Светлана Тихановская с 8%. В это же время в некоторых городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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Автор: Борис Нестеров
#минск #белоруссия #президентские выборы

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