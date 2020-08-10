Водолацкий сравнил оппозицию Белоруссии с украинскими националистами

Провокации оппозиции по завершении президентских выборов можно ожидать. Такое заявление сделал первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий, отметив, что протесты будут иметь кратковременный характер.

Большинство оппозиционных кандидатов набирают от 2 до 6% голосов. Ожидать протестов от сторонников оппозиции можно, но они не будут длительными, уверен Водолацкий. По его словам, так называемый "Национальный фронт Белоруссии" — это примерно запрещенный в РФ "Правый сектор" на Украине, передает РИА Новости.

"Конечно, они начнут провоцировать, проводить митинги, блокировать где-то избирательные участки, какие-то комиссии, чтобы показать, в том числе Западу, что на территории Белоруссии выборы прошли как-то не так, непрозрачно, и они хотят их или изменить или обратить внимание", — считает Водолацкий.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По предварительной информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, за ним идет Светлана Тихановская с 8%. В это же время в некоторых городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.