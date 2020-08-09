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Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес

Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес

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23:36   9 Августа 2020
Общество

Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес

Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес

Заявление некой Елены Радаевой о сексуальных домогательствах со стороны заслуженного юриста России Михаила Барщевского являются бредом "сумасшедшей". Такое заявление сделал сам Барщевский, комментируя появившиеся накануне слухи. 

Юрист отрицает обвинение в свой адрес. Он назвал заявившую на него Елену Радаеву "реальной сумасшедшей" передает телеканал "360".

Несколькими часами ранее Елена Радаева обвинила Барщевского в том, что он изнасиловал ее в 2011 году. Мужчина, по словам Радаевой, совершил преступное деяние, когда она обратилась к нему за помощью. Женщине грозило лишение свободы на 10 лет из-за уголовного дела, которое было связано с ее бизнесом.

В 2018 госслужащего также обвинили в изнасиловании. По словам Барщевского, это была та же женщина, просто сейчас она сменила фамилию.

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Автор: Илья Романович
#обвинение #михаил барщевский #износилование

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