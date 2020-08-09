Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес

Заявление некой Елены Радаевой о сексуальных домогательствах со стороны заслуженного юриста России Михаила Барщевского являются бредом "сумасшедшей". Такое заявление сделал сам Барщевский, комментируя появившиеся накануне слухи.

Юрист отрицает обвинение в свой адрес. Он назвал заявившую на него Елену Радаеву "реальной сумасшедшей" передает телеканал "360".

Несколькими часами ранее Елена Радаева обвинила Барщевского в том, что он изнасиловал ее в 2011 году. Мужчина, по словам Радаевой, совершил преступное деяние, когда она обратилась к нему за помощью. Женщине грозило лишение свободы на 10 лет из-за уголовного дела, которое было связано с ее бизнесом.

В 2018 госслужащего также обвинили в изнасиловании. По словам Барщевского, это была та же женщина, просто сейчас она сменила фамилию.