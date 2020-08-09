Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес

Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес

 Музей обороны и блокады Ленинграда покажет находки поисковиков

Музей обороны и блокады Ленинграда покажет находки поисковиков
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Выборы в Белоруссии. Главное

Выборы в Белоруссии. Главное
ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии

ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии

 Путин принял план государственной политики о казачестве на 2021-2030 годы

Путин принял план государственной политики о казачестве на 2021-2030 годы
Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес

Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес

 Музей обороны и блокады Ленинграда покажет находки поисковиков

Музей обороны и блокады Ленинграда покажет находки поисковиков
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Выборы в Белоруссии. Главное

Выборы в Белоруссии. Главное
ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии

ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии

 Путин принял план государственной политики о казачестве на 2021-2030 годы

Путин принял план государственной политики о казачестве на 2021-2030 годы
22:45   9 Августа 2020
Общество

Музей обороны и блокады Ленинграда покажет находки поисковиков

Музей обороны и блокады Ленинграда покажет находки поисковиков

Зал археологии появится в музее обороны и блокады Ленинграда. В нем будут выставлены находки поисковиков. Об этом рассказала директор музея Елена Лезик.

Перспективы сотрудничества музейщики и поисковики обсудили во время круглого стола, приуроченного ко Дню окончания Ленинградской битвы. Во время мероприятия глава поискового отряда "Рауту" Владимир Уткин подарил музею немецкую переноску противотанковых мин времен Великой Отечественной войны.

На площади Победы в Петербурге 9 августа состоялась церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда. Участие в ней принял губернатор города Александр Беглов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#беглов #музей обороны и блокады ленинграда #находки поисковиков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...