Музей обороны и блокады Ленинграда покажет находки поисковиков

Зал археологии появится в музее обороны и блокады Ленинграда. В нем будут выставлены находки поисковиков. Об этом рассказала директор музея Елена Лезик.

Перспективы сотрудничества музейщики и поисковики обсудили во время круглого стола, приуроченного ко Дню окончания Ленинградской битвы. Во время мероприятия глава поискового отряда "Рауту" Владимир Уткин подарил музею немецкую переноску противотанковых мин времен Великой Отечественной войны.

На площади Победы в Петербурге 9 августа состоялась церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда. Участие в ней принял губернатор города Александр Беглов.