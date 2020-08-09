ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии
Победа в президентских выборах Белоруссии предварительно достается Александру Лукашенко. Об этом заявил Центризбирком республики после получения данных со всех закрытых избирательных участков.
Президентские выборы в Беларуси прошли в воскресенье 9 августа.
Лукашенко по предварительным данным набирает 81,35% голосов. Другой кандидат Светлана Тихановская, в свою очередь, набрала только 8%.
Отмечается, что один участок в Минске все еще продолжает свою работу.