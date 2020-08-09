ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии

Победа в президентских выборах Белоруссии предварительно достается Александру Лукашенко. Об этом заявил Центризбирком республики после получения данных со всех закрытых избирательных участков.

Президентские выборы в Беларуси прошли в воскресенье 9 августа.

Лукашенко по предварительным данным набирает 81,35% голосов. Другой кандидат Светлана Тихановская, в свою очередь, набрала только 8%.

Отмечается, что один участок в Минске все еще продолжает свою работу.