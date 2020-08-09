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22:36   9 Августа 2020
Политика

ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии

ЦИК сообщил о данных со всех закрытых избирательных участков Белоруссии

Победа в президентских выборах Белоруссии предварительно достается Александру Лукашенко. Об этом заявил Центризбирком республики после получения данных со всех закрытых избирательных участков.

Президентские выборы в Беларуси прошли в воскресенье 9 августа.

Лукашенко по предварительным данным набирает 81,35% голосов. Другой кандидат Светлана Тихановская, в свою очередь, набрала только 8%.

Отмечается, что один участок в Минске все еще продолжает свою работу.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #лукашенко #президентские выборы

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